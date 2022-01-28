İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi, 12. kez oy çokluğuyla reddedildi

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

TEKLİF YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi plakası teklifi tekrar gündeme geldi.

AKSU: BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, 5 bin taksi plaka teklifinin 12'nci kez, bu sefer içine duygusallık da eklenerek, engellilere yönelik konuyla gündeme geldiğini söyledi. Herkesin engelli adayı olduğunu ve Allah'ın takdirinden kaçınılamayacağını ifade eden Aksu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının tavsiye ve talimatıyla bir yıl önce engelli vatandaşları düşünerek var olan iki taksiyi engelli taşıyabilecek şekilde dönüştürdük ama ne yazık ki bu hizmete başladığımız günden bugüne kadar bir tane engelli taşıyamadık." şeklinde konuştu. Aksu, İBB'ye engellilere yönelik araçla ilgili ne kadar talep geldiği konusunda bir açıklama yapılmadığını kaydederek, bu konuda bilimsel bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"TAKSİ KULLANIMI DÜŞTÜ"

İstanbul'da engellilere hizmet için yeni taksinin değil, var olan taksilerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesinin konuşulması gerektiğini söyleyen Aksu, İstanbul'da son günlerde taksi kullanımının yüzde 25 düştüğünü kaydetti. Aksu, "İstanbul'da taksi sayısının artışına gerek yoktur. Engellilere biz hizmet verebiliriz." dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel de 500 taksinin değil, bütün taksilerin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlığın bununla ilgili acil eylem planı hazırladığını anlatan Yücel, taksi sorununun dijitalleşme ile ortadan kalkacağını belirtti.

"TAKSİ KONUSUNU GÜNDEME GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise engellilere yönelik taksi konusunun duygusallık değil, bir görev ve zorunluluk olduğunu söyledi. Kente 5 bin yeni taksi konusunu 12'nci kez tartıştıklarını anımsatan Çağlar, engellilere yönelik taksi konusunda yüzlerce talep olduğunu kaydetti. Vatandaşların 18 bin taksiye erişemezken 2 taksiye nasıl erişeceklerini soran Çağlar, taksi konusunu gündeme getirmeye devam edeceklerini belirtti.

İKİ İSİM ARASINDA TARTIŞMA

Can Akın Çağlar'ın otobüs alımı ve metro projelerine izin verilmediğini ifade etmesi üzerine İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir söz alarak, siyaset yaptığını söylediği Çağlar'a tepki gösterdi. Çağlar ile Özdemir arasında tartışma yaşanınca Özdemir'in mikrofonunun sesi kapatıldı. Bu sırada söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, metro ve otobüs konusunda suçlama yapıldığını belirterek, konunun uzatılmamasını istedi. Yücel, Özdemir'in mikrofonunun kapatılmasına tepki gösterdi.

12. KEZ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi.