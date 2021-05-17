İBB'den bazı ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine mülkiye müfettişi görevlendirilmesine ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından bazı hizmet alım ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına sebep olunduğu iddiaları üzerine araştırma/ön inceleme onayı gereğince, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından bazı hizmet alım ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına sebep olunduğu iddiaları üzerine araştırma/ön inceleme onayı gereğince, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca mülkiye müfettişi görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 30 Nisan'da tebliğ edilen yazıya, 3 Mayıs'ta yanıt verdiği ifade edilen açıklamada, İmamoğlu'nun savunma dilekçesine yer verildi.

Dilekçede, belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, "harcama ve ihale yetkilisi" sıfatını taşımadığı belirtilerek, "Harcama ve ihale yetkililerinin tanımı, görev yetki ve sorumlulukları, genel hüküm olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda, özel hüküm olarak da 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda düzenlenmiştir." denildi.

"Harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan harcama yetkilisidir"

Dilekçede, söz konusu kanunlara atıf yapılarak, bütçeden gerçekleştirilecek harcamalarda sürecin, harcama talimatı ile başlayıp, hak sahibine ödeme yapılması ile son bulduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"5018 sayılı Kanun'da, giderin yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetkilisi ön plana çıkmaktadır. Kanunda harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek tahsis edilen her harcama biriminin en üst yöneticisi olarak tanımlanması, idari açıdan üst yöneticilere, hukuka uygunluk açısından da yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir."

Kanundaki "harcama yetkilisi" ifadesiyle bir program sorumlusuna ve statü hukukunda tanımlanan daire/birim amirine işaret edildiğine vurgu yapılan dilekçede, "Bu hükümler karşısında, bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanun'da öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisidir." ifadeleri kullanıldı.

Savunma dilekçesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na atıf yapılarak kanunda "ihale yetkilisi" tanımının açıkça yapıldığı kaydedildi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda düzenlenen "harcama yetkilisi", "harcama yetkisi" ve "harcama talimatı" kavramlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki "ihale yetkilisi" ve "yetkisi"ni de kapsadığı belirtilen dilekçede, belediye başkanlarının ihale iş ve işlemleriyle ilgili konularda herhangi bir görevi bulunmadığı savunuldu.

Dilekçede, ayrıca daha önce benzer bir konuda bir belediye başkanı hakkında verilen soruşturma izni kararına karşı yapılan itirazın, Danıştay Birinci Dairesince kabul edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken