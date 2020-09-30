İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstatistiklerini değerlendirdi: başvuranların %55'i kadın

İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine bir yılda yapılan 5 1 bin 770 başvurunun, yüzde 69'unu 35 yaş altı kişiler oluşturdu.

Yüzde 48'i yükseköğrenim ve daha üstü bir eğitim düzeyine sahip olan başvuranların, yüzde 13'ü işe yerleştirildi. Başvuranların yüzde 55'i kadınlardan meydana geldi. En fazla başvuru, 9 bin 861 kişi ile Küçükçekmece'den yapıldı. İşverenlerin en çok aradığı iş pozisyonu ön muhasebecilik iken, istihdamın en çok sağlandığı iş pozisyonu temizlik görevlisi oldu. En çok aranan ikametgâh bölgesi Ümraniye olurken, en yüksek istihdam Küçükçekmece'de sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstatistiklerini değerlendirdi. Sonuçlar, rakamlara şöyle yansıdı:

51 bin 770 başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilki Temmuz 2019'da faaliyete geçirilen Bölgesel İstihdam Ofislerine toplam 51 bin 770 kişi iş başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunanların yüzde 55'ini kadınlar, yüzde 45'ini erkekler oluşturdu.

Yüzde 69'u 35 yaş altı

Başvuranların, yüzde 2'sini 15-19 yaş arası, yüzde 25'ini 20-24 yaş arası, yüzde 42'sini 25-34 yaş arası, yüzde 29'unu 35-54 yaş arası ve yüzde 2'sini 55 yaş üstü kişiler oluşturdu. Başvuruda bulunan kadınların yüzde 72'sini, erkeklerin yüzde 65,6'sını, 15-34 yaş arası kişiler teşkil etti.

Yüzde 48, yükseköğrenim ve daha üst eğitimli

Başvuranların, yüzde 14'ü lise ve altı, yüzde 38'i lise ve dengi, yüzde 48'i ise yükseköğrenim ve daha üstü bir eğitim düzeyine sahip. Kadınların yüzde 35'i, erkeklerin yüzde 26'sı yükseköğrenim mezunu.

En çok başvuru Küçükçekmece'den

İlk Bölgesel İstihdam Ofisi'nin açıldığı Küçükçekmece, 9 bin 861 kişi ile en çok başvuru yapılan ilçe oldu. Küçükçekmece ilçesini sırasıyla Kartal (2 bin 688), Pendik (2 bin 352 ile Pendik), Bağcılar (2 bin 121) ve Esenyurt (2 bin 93) takip etti.

Ön muhasebeci ilk sırada

En fazla iş arayan meslek kolu ön muhasebeci oldu. Ön muhasebeciyi sırasıyla; sekreter, garson, satış danışmanı ve kasiyer izledi.

İşverenler de en çok ön muhasebeci aradı

Bölgesel İstihdam Ofisi'ne başvuran firmaların en çok aradığı iş pozisyonu ön muhasebeci oldu. Ön muhasebecilikten sonra temizlik görevlisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, garson ve aşçı geldi. En çok çalışan aranan sektör ise hizmet sektörü oldu. Hizmet sektörünü sırasıyla tekstil, hazır giyim ve deri, gıda, eğitim ve turizm, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri takip etti.

En çok aranan ikametgâh bölgesi Ümraniye

İşverenlerin Bölgesel İstihdam Ofisi üzerinden yaptıkları iş ilanı başvurularında en çok aradıkları ikametgâh bölgesi Ümraniye oldu. Ümraniye'yi sırasıyla Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Tuzla, Sultangazi, Bahçelievler, Başakşehir ve Kâğıthane izledi.

Başvuranların yüzde 13'ü işe yerleştirildi

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi üzerinden iş başvurusunda bulunan 51 bin 770 kişinin 6 bin 626'sı işe yerleştirildi. İşe yerleşenlerin yüzde 40'ı kadınlardan, yüzde 60'ı erkeklerden meydana geldi.

İstihdamın en çok sağlandığı iş pozisyonu temizlik görevlisi

İstihdamın en çok sağlandığı iş pozisyonu temizlik görevlisi olurken, ikinci sırada depo görevlisi, üçüncü sırada üretim personeli, dördüncü sırada çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve beşinci sırada paketleme elemanı yer aldı.

En yüksek istihdam Küçükçekmece'de

İstihdamın yüzde 22,6'sının sağlandığı Küçükçekmece'yi, Esenyurt, Bağcılar, Avcılar, Maltepe ve Beylikdüzü takip etti.

Kaynak: Bültenler