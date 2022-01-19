İBB Başkanı İmamoğlu, bütün üst geçitlere "Sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar" yazısı astıracak

Metro hattı projelerine haksız yere onay verilmediğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütün duraklara ve üst geçitlere "Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar" yazısı astıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermediği iddiası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu.

"EY HALKIMIZ SİZİN METROYLA BULUŞMANIZI ENGELLİYORLAR"

Konuyla ilgili sert bir açıklamada bulunan İmamoğlu, "Bütün duraklara, üst geçitlere yazacağız; Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim" dedi.

"İNSANLARIMIZIN BUNU DUYMASINI SAĞLAYACAĞIM"

Bu gelişmeden tüm vatandaşları haberdar edeceğini ve bu bilgiyi her yere yazacağını aktaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın metro hattı projelerine onay verilmediğini duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah o muktedir akıl ki o da vardır AK Parti'nin içinde ama İstanbul'da ama Ankara'da...

"İNŞALLAH BU HATALARA MANİ OLURLAR"

Bu işe kendi ihtiraslarını ve şahsi menfaatlerini, şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler, mani olurlar. Çünkü bu bir siyasi kazanımda değil" ifadesini kullandı.

"BANA BÜTÇE DERSİ VERMESİNLER AKILLARINI BAŞLARINDAN ALIRIM"

İBB Başkanı İmamoğlu dün de, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan projesi ve finansmanı hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. AK Partililerin İBB'nin yasal borçlanma sınırını aştığı için projeye onay verilmediği yönündeki yorumları sorulan İmamoğlu çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar. Niye o zaman çıkıp 'borçlanmanız yok' demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" ifadesini kullanmıştı.

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