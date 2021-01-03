İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı
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İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı

03.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:54

İBB, İstanbul'da yaşanacak olası su sıkıntısına karşı önlem almaya başladı. İSKİ tarafından aylık 30 metreküp üzerinde su kullanan abonelere, tasarruf için ücretsiz aparat dağıtılmaya başlandı.

İstanbul'da barajların alarm vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. Barajlardaki doluluk oranının ve yağışların azalması sonrası İSKİ tarafından vatandaşlara su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtılmaya başlandı.

YILLIK 400 TONLUK TASARRUF SAĞLAYACAK

İBB'nin dağıttığı poşetlerde 2'şer adet aparat bulunuyor. Aparatlar, aylık 30 metreküp üzerinde kullanımı olan abonelere dağıtılıyor. Uygulama ile abone başı yıllık 350/400 tonluk su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

İMAMOĞLU: MUTLAKA KULLANALIM

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSKİ su tasarrufu için musluk aparatları dağıtımına başladı. Yıllık 350/400 ton su tasarrufu sağlayacak bu başlıkları mutlaka kullanalım. Kurak bir yıl yaşıyoruz ve su tüketimimize çok özen göstermek zorundayız." dedi.

İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı
İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı
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