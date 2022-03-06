Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu. Takım oyuncusu Mustafa Yardımcı, "Türkiye 3'üncüsü olduğumuzu hala unutamıyorum ve bunu bir daha yaşamak istiyorum. Bocce bizlere hem hareketlilik getirdi, hem de stresten uzaklaştırdı. Yaşlı dediğiniz insanları bu spor 25 yaşına düşürdü" dedi.

Aksaray Huzurevi'nde kalanlar artık zamanlarını bowlinge benzeyen ve demir bilyelerle oynanan 'bocce' oyunuyla geçiriyor. El, göz ve beyin üçlü koordinasyonun gelişimine faydası olan oyun için oluşturulan takım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 finallerinde Türkiye 3'üncüsü oldu.