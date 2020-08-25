Hüyük'te göletlere 44 bin yavru sazan balığı bırakıldı Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan göletlerdeki balık stoklarına takviye yapıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan göletlerdeki balık stoklarına takviye yapıldı.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi kapsamında, ilçede bulunan göletlere yavru balık takviyesi yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda İlçe Müdürlüğü personelleri gözetiminde göletlere 44 bin adet yavru sazan balığı salındığını vurgulayan Tingiş, şunları kaydetti:

"Bölgemiz halkının ve gelecek nesillerin faydasına olan proje, gölet ekosistemi gelişimini destekleyicidir. Sulama kaynaklarımızın azot değerini yükseltme ve protein kaynağı oluşumunun sağlanması açısından önemli olan proje çerçevesinde, Hüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çiğdem ile de Çavuş göletine balıklandırma yaptık. Diğer personel arkadaşlarımız ise ilçemizin diğer göletlerine sazan balıklarını bırakmışlardır. İlçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA