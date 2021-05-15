Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
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Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçtan bulunan 2'si çocuk 5 kişi, şans eseri yara alamdan kurtuldu.

Olay TEM Otoyolu İzmit Tüysüzler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ş. 34 BN 1000 plakalı Peugeot marka otomobili ile TEM Otoyolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savrularak orta bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki çocukların da aralarında olduğu 4 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yara almadan kurtulan sürücü, kaza sebebiyle korkan çocukları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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