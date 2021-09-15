Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City hangi ülkede bulunuyor? Hull City hangi ligde? Hull City sahibi kimdir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı programda, İngiltere'den Hull City kulübünü satın almak istediğini söyledi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek" dedi. Peki, Hull City hangi ülkede bulunuyor? Hull City hangi ligde? Hull Cityİngiltere Premier Lig'de mi?

HULL CİTY HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

HULL CİTY TAKIMIN SAHİBİ KİM?

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.

HULL CİTY GÜNCEL KADROSUNDA KİMLER VAR?

1 : İngiltere : KL : George Long

2 : İngiltere : DF : Lewie Coyle

3 : Avustralya : DF : Callum Elder Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4 : Hollanda : DF : Jordy de Wijs

5 : İngiltere : DF : Reece Burke

6 : İngiltere : OS : Richie Smallwood (kaptan) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

7 : İngiltere : FV : Mallik Wilks

8 : İngiltere : OS : Daniel Batty

9 : İngiltere : FV : Tom Eaves

10 : İngiltere : OS : George Honeyman

11 : İskoçya : FV : James Scott

12 : İngiltere : DF : Josh Emmanuel

13 : İngiltere : KL : Matt Ingram

14 : Norveç : OS : Martin Samuelsen

15 : İngiltere : DF : Alfie Jones

16 : İngiltere : OS : Hakeeb Adelakun

17 : İrlanda : DF : Sean McLoughlin

18 : İngiltere : OS : Regan Slater

19 : İngiltere : FV : Keane Lewis-Potter

21 : İngiltere : DF : Brandon Fleming

22 : Avusturya : FV : Thomas Mayer

24 : İngiltere : DF : Jacob Greaves

25 : Gana : DF : Festus Arthur

27 : Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis

28 : İngiltere : OS : Max Sheaf

32 : İngiltere : KL : Harvey Cartwright

33 : İskoçya : OS : Greg Docherty

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