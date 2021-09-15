Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City hangi ülkede bulunuyor? Hull City hangi ligde? Hull City sahibi kimdir?
Son dakika gelen haberlere göre Acun Ilıcalı canlı yayında "Hull City'yi almayı düşünüyorum." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City hangi ülkede bulunuyor? Hull City hangi ligde? merak etti. İşte detaylar...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı programda, İngiltere'den Hull City kulübünü satın almak istediğini söyledi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek" dedi. Peki, Hull City hangi ülkede bulunuyor? Hull City hangi ligde? Hull Cityİngiltere Premier Lig'de mi?
HULL CİTY HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.
Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.
Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.
2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.
HULL CİTY TAKIMIN SAHİBİ KİM?
Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.
2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.
HULL CİTY GÜNCEL KADROSUNDA KİMLER VAR?
1 : İngiltere : KL : George Long
2 : İngiltere : DF : Lewie Coyle
3 : Avustralya : DF : Callum Elder Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
4 : Hollanda : DF : Jordy de Wijs
5 : İngiltere : DF : Reece Burke
6 : İngiltere : OS : Richie Smallwood (kaptan) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
7 : İngiltere : FV : Mallik Wilks
8 : İngiltere : OS : Daniel Batty
9 : İngiltere : FV : Tom Eaves
10 : İngiltere : OS : George Honeyman
11 : İskoçya : FV : James Scott
12 : İngiltere : DF : Josh Emmanuel
13 : İngiltere : KL : Matt Ingram
14 : Norveç : OS : Martin Samuelsen
15 : İngiltere : DF : Alfie Jones
16 : İngiltere : OS : Hakeeb Adelakun
17 : İrlanda : DF : Sean McLoughlin
18 : İngiltere : OS : Regan Slater
19 : İngiltere : FV : Keane Lewis-Potter
21 : İngiltere : DF : Brandon Fleming
22 : Avusturya : FV : Thomas Mayer
24 : İngiltere : DF : Jacob Greaves
25 : Gana : DF : Festus Arthur
27 : Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis
28 : İngiltere : OS : Max Sheaf
32 : İngiltere : KL : Harvey Cartwright
33 : İskoçya : OS : Greg Docherty