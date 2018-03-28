Hugo Boss İzmir'e Mükemmellik Ödülü

Yetenek Geliştirme Derneği'nin 'Uygulamada Mükemmellik Ödülü' Hugo Boss İzmir'in oldu.

Hugo Boss Tekstil Sanayi, alanında dünyanın en büyük ödül organizasyonu olan Yetenek Geliştirme Derneği (ATD) tarafından Liderlik/Yönetici Geliştirme kategorisinde Uygulamada Mükemmellik Ödülü'nü kazandı. Yapılan açıklamada; 180 saha yöneticisinin hem liderlik yetkinliklerinin hem de teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Değişimin Liderleri programıyla ödüle layık görülen Hugo Boss Tekstil Sanayi, Washington merkezli derneğin verdiği bu ödülü 2017 dönemi için Türkiye'den kazanan tek şirket oldu. ATD Uygulama Mükemmellik Ödülleri stratejileri çerçevesinde uygulamada başarısı kanıtlanmış, önemli bir ihtiyacı karşılamış veya şirketler için sürdürülebilir, net ve ölçülebilir anlamda fark oluşturmuş İK girişimlerine veriliyor.

Değişimin Liderleri programı, Hugo Boss İzmir üretim tesisinde sürmekte olan Endüstri 4.0 tabanlı akıllı fabrika dönüşüm sürecine çalışanların uzun dönemli uyumu için geliştirildi. Fabrikanın insanı odağa alan otomasyon ve robotlaşma sürecinin katma değeri uluslararası bir ödülle tescillenmiş oldu. 2017 yılında başarıyla sonuçlanan ve bir yıl süren program boyunca saha yöneticileri sınıf eğitimleri, çalıştaylar ve bireysel koçluk gibi bileşenleri içeren bu program sonucunda katılımcıların hepsi süpervizör pozisyonuna terfi etti. Katılımcıların saha yönetim sorumluluklarının artması ve terfi etmesiyle sonuçlanan projeyle hedeflenen bir dizi organizasyonel değişiklik de hayata geçti. Hugo Boss İzmir üretim tesisleri, Ege Serbest Bölgesi'ndeki fabrikası grubun dünyadaki en büyük üretim tesisi olma özelliğine de sahip. - İZMİR