Hüdaverdi Bahadır: "Gelen yönetim 33 milyonluk bir borç yükünün altına gireceğini bilsin"

05.11.2019 14:15

Sakaryaspor yeni yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması yapan Sakaryaspor Başkanı Hüdaverdi Bahadır, "Arzu ediyoruz ki Sakaryaspor artık yılda birkaç kez kongre yapan bir kulüp olmamalıdır. Bu yüzden yönetime kim gelirse gelsin, tüm şehir seçilecek yeni yönetime sahip çıkmalıdır. Şu anda Sakaryaspor'umuzun borcu 33 milyon 804 bin TL. Kim gelirse bunu kabul etmek zorunda" dedi.



Sakaryaspor'un yeni yönetim kurulu toplantısı öncesi Yeni Atatürk Stadyumu'nun yönetim kurulu toplantı salonunda Sakaryaspor Başkanı Hüdaverdi Bahadır ve yönetim kurulu tarafından bir basın açıklaması düzenlendi. Başkan Bahadır, Sakaryaspor'un yılda birden fazla kongre yapan bir kulüp olmaması gerektiğine değinirken mali tabloda Sakaryaspor'un 33 milyon 804 bin TL borç olduğunu ve başkanlığa kim seçilirse de bu borcu kabul etmek zorunda olduğunu vurguladı.



4 aydır sürdürmüş oldukları görevi yeni yapılacak olan kongrede teslim edeceklerini belirten Hüdaverdi Bahadır, "Ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım 4 aydır sürdürmüş olduğumuz bu kutsal görevi, yeni yapılacak olan kongrede şanla, şerefle teslim edeceğiz. Biz görev yaptığımız süre içerisinde kurumsal açıdan güzel işlere imza attığımıza inanıyoruz. İyi niyetle ve gayretle yaptığımız bu çalışmalarımızın yanında elbette kusurlarımız, hatalarımız da oldu. Bunların hepsinden ders alarak büyük bir heyecanla çalışırken, aklımızda sadece ve sadece Sakaryaspor vardı. İbrahim Nalbant başkanımızın 17 Ekim 2019 günü istifa etmesinin ardından ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım Sakaryaspor'u en iyi şekilde kongreye taşımaya söz verdik. Sakaryaspor'da görev yaptığım süre içerisinde devlet terbiyesi, topluma ve şehre olan saygım ile sorumluluk çerçevesinde ilkelerimizden taviz vermedim. Hassas davranmaya özen gösterdim. Burada yönetici olmadan önce de bizler Sakaryaspor'un en iyi noktaya gelmesinin adına, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bugün emanet edilen bu görev nedeniyle ön planda olmamız kimseye Sakaryaspor ile olan geçmişimiz ve bağımızı sorgulama hakkını vermez" dedi.



"Sakaryaspor üzerinden asla prim ve şov yapmadık"



Her türlü fedakarlığı yaptıklarını ve Sakaryaspor üzerinden prim yapmadıklarını belirten Başkan Bahadır, "Bizler asla Sakaryaspor üzerinden prim, şov, popülizm yapmadık ve bundan sonra da yapmayacağız. Her türlü fedakarlığı yaparak bu şehrin çocuklarını mutlu etmekten başka bir şey düşünmedim. Bizim her söze verilecek bir cevabımız vardı ancak almış olduğumuz devlet terbiyesi ve bulunduğumuz konum buna müsaade etmedi. Bizi boş kavgaların, polemiklerin ve gereksiz algı çabalarının içerisinde göremezsiniz ve göremeyeceksiniz. Biz dün ne düşünüyorsak, bugün de aynı noktadayız. Bulunduğu yeri hak etmeyen Sakaryaspor'umuzu içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak, sportif ve kurumsal başarılarla çıkış yakalamak hedefini taşıyorduk" diye konuştu.



"Sakaryaspor için her zaman elimizi taşın altına koyacağız"



Seçilecek olan yeni yönetime tüm şehrin sahip çıkması gerektiğini ve Sakaryaspor'un başarısı için her zaman taşın altına ellerini koyacaklarını söyleyen Başkan Bahadır, "Arzu ediyoruz ki Sakaryaspor artık yılda birkaç kez kongre yapan bir kulüp olmamalıdır. Bu yüzden yönetime kim gelirse gelsin, tüm şehir seçilecek yeni yönetime sahip çıkmalıdır. Kurumsal başarının olmadığı bir kulüpte sportif başarı da maalesef gelmiyor. Ben ve arkadaşlarım kongrede seçilen ismin yanında olup, Sakaryaspor'umuzun başarısı için her zaman elimizi taşın altına koyacağız. Titreten Sakaryaspor bir gün yine izleyeceğiz. Futbol fabrikası olan Sakaryamız, potansiyele sahiptir. O şanlı tarih yeniden hayat bulacak, sözlerime son verirken kongremizin Sakaryamıza, Sakaryaspor'umuza hayırlı olmasını temenni ederim. Bu yüzden sadece kenetlenen Sakarya diyorum" şeklinde konuştu.



"Gelen yönetim 33 milyonluk bir borç yükünün altına gireceğini bilsin"



Geldikleri 4 aylık süreçte 10 milyon 984 bin TL ödeme yaptıklarını ve Sakaryaspor'un bugün itibari ile 33 milyon 804 bin TL'lik bir borcunun olduğunu ifade eden Bahadır, "Gelen yönetim şunu bilsin bugün itibari ile Sakaryasporumuzun toplamda futbolcusundan, SSK ve su borcuna kadar 33 milyon 804 bin TL bir borcu vardır, bu yükün altına gelecek. Bunu neden açıklamak istedim, biz gelirken bunların hiçbir mali tablosu yoktu önümüzde. Sakarya şehrimiz bunu bilmelidir. Bizim geldikten sonra 4 aylık bir süreçte 10 milyon 984 bin TL ödeme yapmışız. Şuanda Sakaryaspor'umuzun geleceği 33 milyon 804 bin TL borç ile kim gelirse bunu kabul etmek zorunda. Bu borçta 10 senedir olan birikmiş borçtur, bu bugünün birikimi değildir. 5 sene önce ki birikimde değildir, 10 senedir maalesef Sakaryaspor katlaya katlaya borç batağında, faiz batağında" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA