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Honor, uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor

Honor, dünyanın her yerindeki tüketiciler için akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim oluşturmak hedefiyle duyurduğu "1+8+N" stratejisi kapsamında, uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyor.

Honor, uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor
12.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:42

Honor, dünyanın her yerindeki tüketiciler için akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim oluşturmak hedefiyle duyurduğu "1+8+N" stratejisi kapsamında, uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyor.

Honor açıklamasına göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleri bulunan Honor, akıllı telefonların yanı sıra akıllı bileklik, akıllı saat ve daha birçok farklı ekosistem ürünü ile mevcut portföyünü genişletiyor ve Türkiye dahil tüm pazarlarda satış kanallarını çeşitlendirerek farklı ürün kategorilerinde öne çıkıyor.

Honor, Şubat 2020'de Türkiye'de tüketicilerle buluşturduğu Honor MagicWatch 2 ile akıllı saat kategorisinde kanal bazında satış payını kısa sürede yüzde 20'lere çıkarmayı başardı. Gelişmiş akıllı saat özelliklerini uygun fiyatla tüketicilere sunan MagicWatch 2, tasarımının yanı sıra uzun pil ömrü gibi işlevsel özellikleriyle satış grafiğini hızla yükseltmeye devam ediyor.

"1+8+N" stratejisi kapsamında uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdüren Honor, 2020'nin ilk yarısında Rusya'da yüzde 25,9'luk pazar payına ulaşarak en çok tercih edilen akıllı telefon markası oldu. Suudi Arabistan'da ise GFK verilerine göre, 2020'nin ilk çeyreğinde orta ve üst segment akıllı telefon satışlarında ilk 3 marka arasında yer alan Honor, IDC'nin 2020 1. çeyrek raporuna göre, giyilebilir teknolojiler kategorisinde Rusya, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan'da ilk 5'in içinde yer alıyor.

Hihonor.com kullanıcı sayısı ve satış rakamları her ay artıyor

Honor'un resmi online satış platformu hihonor.com; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda'da alışveriş deneyimini zenginleştirecek şekilde güncelledikten sonra 2020'nin ilk yarısında her ay ortalama yüzde 146'lık satış artışı sağladı. Honor'un global büyüme planlarında önemli bir konumda olan online platform, Batı Avrupa'daki Honor MagicBook serisi laptopların satışlarının yüzde 20'sini, Honor MagicWatch 2 akıllı saat satışlarının ise yüzde 30'unu sağladı.

Hihonor.com'un bugün itibarıyla 14 ülkede toplamda 2,79 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak: AA

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