Hong Konglu eylemciler yolları kapadı, kent zorunlu greve gitti: En az 44 gözaltı

Hong Konglu eylemciler yolları kapadı, kent zorunlu greve gitti: En az 44 gözaltı

Asya'nın finans merkezi Hong Kong haftaya genel grevle başladı. Protestocuların yollarda, istasyonlarda ve havalimanında barikat kurup araçları engellemesiyle, Çin'in yönetimindeki özerk bölgede ulaşım durma noktasına geldi.

5.08.2019 09:51
Hong Konglu eylemciler yolları kapadı, kent zorunlu greve gitti: En az 44 gözaltı

Asya'nın finans merkezi Hong Kong haftaya genel grevle başladı. Protestocuların yollarda, istasyonlarda ve havalimanında barikat kurup araçları engellemesiyle, Çin'in yönetimindeki özerk bölgede ulaşım durma noktasına geldi.

Zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak başlayan, daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen ayaklanmalarda, eylemciler de güvenlik güçleri de geri adım atmamakta kararlı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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