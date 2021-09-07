Hollanda-Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Türkiye puan durumu!

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Maç devam ediyor. Milli takımımız şuanda 3-0 geride. Peki, Hollanda-Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Türkiye puan durumu nedir? İşte tüm detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda lider olan A Milli Takım, grubun altıncı maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Maça lider olarak çıkan Ay-Yıldızlılar, zirvedeki yerini korumak istiyor. 21.45'te Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Peki, Hollanda-Türkiye maçı kaç kaç devam ediyor? İlk yarı kaç kaç bitti? Maç bitti mi? Türkiye kaç puanda? Hollanda grupta kaç puanda?

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı günü saat 21:45 'de başlayacak. Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'de canlı olarak verilecek.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?

Maç Hollanda'nın 3-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Hollanda'nın golleri:

1. dakika : Davy Klaassen

16. dakika : Memphis Depay

38. dakika : Memphis Depay (Penaltı)

54. dakika : Memphis Depay

İLK YARI SONUCU : Hollanda 3 - 0 Türkiye

Şuanda Hollanda 4-0 önde.

TÜRKİYE VE HOLLANDA PUAN DURUMU KAÇ?

Maçtan önce Türkiye 11, Hollanda 10 puanda yer almaktadır.

Maç böyle biterse Hollanda puanını 13'e yükseltecek ve grupta liderliğe çıkacaktır.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Amsterdam'da, Amsterdam Arena Stadyumu'nda oynanacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE İLK 11

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

BURAK YILMAZ GERİ DÖNDÜ

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek. Hollanda'da son maçta oynamayan Van Dijk ile cezası biten Blind'in bu maçta oynayabilecek. Ayrıca Nathan Ake ile forvet Gakpo kadrodan çıkarıldı.