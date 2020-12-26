Hollanda'nın acı biber salça sosu Bursa'dan

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1976 yılından beri faaliyette olan Kulaca Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi, 15 yıldır Hollanda'ya acı biber salça sosu ihracatı gerçekleştiriyor.

Kooperatifin 27 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Uğur, AA muhabirine, Hollanda'ya her yıl 800 ile bin ton arasında acı biber salça sosu ihraç ettiklerini belirtti.

Kooperatifinin 1976'dan beri işletmede olduğunu dile getiren Uğur, "O günün şartlarında küçük kapasiteli olmasına rağmen her geçen gün kapasiteyi büyüttük. Hem iç hem dış piyasaya ürün vermeye başladık. Hollanda'ya yaklaşık 15 senedir mal gönderiyoruz ama son 6 senedir de sadece kooperatif olarak aracısız ihracatımız var. Bu, ortalama 800 ile bin ton arasında, acı biber salça sosu olarak gidiyor. Bu her yıl devam ediyor." diye konuştu.

Salgına rağmen taahhüt ettikleri tonajı yakaladıklarını söyleyen Uğur, "Taahhüt ettiğimiz 800 ton ürünü yaptık, peyderpey gidiyor. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da pandeminin etkileri var. Ondan dolayı da biraz ağır işliyor ama arada bir sıkıntı yok. Biz bugünkü halimize şükrediyoruz. Önümüzdeki yılın çalışmalarına da bugünden itibaren başladık. Önümüzdeki yılın da talepleri devam ediyor." dedi.

"Sertifikalı çiftçi yetiştirmeye çalışıyoruz"

Ahmet Uğur, müessese olarak kalite standartlarını yükselttiklerini, Avrupa kriterlerine uygun olması için sertifikalar almaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa için sürdürülebilir tarım, çiftçi sertifikası çok önemli. O kriterleri tamamlamaya uğraşıyoruz. Sertifikalı çiftçi yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada ilaç kalıntısının çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu çalışmaları da yapıyoruz. Ülkemizdeki tarımla ilgili kurumlarla da diyaloğumuz oluyor. Böylelikle memleketimize hizmet etmeye uğraşıyoruz."

Uğur, bu yıl Hollanda'ya ihraç edilen 800 ton acı biber salça sosunun ekonomiye katkısının 800 bin ile 1 milyon dolar arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek