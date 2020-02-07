Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi

07.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:06

Avrupa futbolunda devrim niteliği taşıyan yeni bir gelişme yaşanıyor. Hollanda ve Belçika futbol federasyonları arasında iki ligin birleştirilmesi yönünde görüşmeler yapıldığı belirtildi. İki ligin birleştirilmesi halinde yayın gelirlerinin 400 milyon euro seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

HOLLANDA'DAN 10, BELÇİKA'DAN 8 TAKIM

Hollanda basınında yer alan haberlere göre her iki ülke federasyonlarının ortak lig konusunda bir süredir görüştüğü kaydedildi. Söz konusu oluşumda Hollanda'dan 10, Belçika'dan 8 takımın katılacağı 18 takımlı yeni ortak bir lig kurulması düşünülüyor. Her sezon küme düşen takım hangi ülkedense alt ligden ona göre takımın üst lige alınması fikri düşünülüyor. Ortak lig konusunda soru işareti yaratan en büyük konulardan biri, deplasman takımları için mesafelerin uzaklığı olduğu belirtiliyor. Buna rağmen birçok Avrupa ülkesine göre Hollanda - Belçika arası mesafelerin daha düşük olduğu da vurgulandı.

TARTIŞILMAYA DEVAM EDİLECEK

Her iki ülkeden de ortak lig fikrine karşı olan kulüplerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca futbolseverlerin de ortak lig konusunda akıllarında çok fazla soru işaretleri olduğu ve konunun tartışılmaya devam edeceği ifade edildi.

(FutbolArena)