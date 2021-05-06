Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı
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Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı

Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş'ta 5 yıldır kaz çiftliği işleten İshak Sönmezsoy, yılda 5 bin civciv üretimi ve kaz yetiştirmesine rağmen siparişlere yetişemiyor.

Muş'ta 5 yıldır kaz çiftliği işleten İshak Sönmezsoy, yılda 5 bin civciv üretimi ve kaz yetiştirmesine rağmen siparişlere yetişemiyor.

2003-2015 yılları arasında Hollanda'da turizmle ilgilenen ve 2016'da Hasköy ilçesine gelerek 20 dönüm alan üzerine kaz üretim ve yetiştiricilik çiftliği kuran 44 yaşındaki İshak Sönmezsoy, her sabah tesisteki yumurtaları zevkle topluyor. Elde ettiği kaz yumurtalarını tek tek özenle sudan geçirerek kuluçka makinesine dizen Sönmezsoy, onlara gözü gibi bakıyor. Yaklaşık 4 ay içerisinde binlerce civciv üretimi yapan Sönmezsoy, elde ettiği civciv ve kazları çevre il ve büyükşehirlere satıyor.

Üretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İshak Sönmezsoy, 5 yıldan bu yana kaz üreticiliği yaptığını ve yıllık ortalama 5 bin civciv ürettiğini söyledi. Çiftlikte Alman Mast, Fransız g35-g36, kırma, Linda ve Çin kazı ürettiğini kaydeden Sönmezsoy, "Ürettiğimiz civcivleri çevre illere gönderirken, yetişkin kazları da kesim olarak büyükşehirlere satıyoruz. Bizim amacımız hedefimizi daha da büyütüp gelecek yıllarda bu sayıyı 15 bine çıkartmak. Muş'ta şu anda yılda 100 bin kaz üretiliyor. Şu anda yaklaşık elimde 300 damızlık kaz bulunuyor. Mart başlarında kazlar yumurtlamaya başlar ve bazen temmuz ayının son haftasına kadar devam eder. Bizlerde elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinesine bırakıyoruz. Bir kaz ortalama 27 ile 32 gün arasında yumurtadan çıkar. Bu havanın ısınmasına ve kazın ırkına göre değişiyor. Kazlar ortalama 6 ile 8 aydan sonra kesime gelir. Kazlar kar yağdıktan sonra kesilir, lezzet ve yağ oranı daha fazla olur. Özellikle büyükşehirlerden talepler çok. Yumurta satışımız, civciv satışımız ve yetişkin kaz satışımız var. Aşırı bir talep var ve taleplere yetişemiyoruz" dedi. - MUŞ

Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı
Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı
Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı
Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı
Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı
Hollanda'da turizm işini bıraktı Muş'ta kaz yetiştiriciliğine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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