Hollanda, 55. saniyede gol atınca ortalık yıkıldı! Şenol Güneş istifaya çağrılıyor

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Hollanda karşısında 55. saniyede golü yemesi sonrası sosyal medyada kıyamet koptu. Portakallar bu golden 15 dakika sonra farkı 2'ye çıkarınca taraftarlar, henüz maçın bitmesini dahi beklemeden teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'yla karşılaşıyor. Grup lideri olarak maça çıkan Ay-Yıldızlılar, henüz 55. saniyede gol yedi ve maçta geriye düştü. Bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e yağmur gibi tepki yağdı.

HOLLANDA 16 DAKİKADA 2 GOL ATTI

A Milli Takım'ın grup liderliğini koruması için büyük öneme sahip maçta Hollanda, 55. saniyede öne geçerken 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hollanda'nın skoru hızlı bir şekilde artırması sonrası taraftarlar maçın bitmesini dahi beklemeden sosyal medyada Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.