Hizan'da 23 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi Hizan Kaymakamlığı, ilçedeki yetim çocuklara bayram hediyesi olarak bisiklet dağıttı.

Hizan Kaymakamlığı, ilçedeki yetim çocuklara bayram hediyesi olarak bisiklet dağıttı.

Hizan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) kayıtlı 23 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.

Çocuklara bisikletlerini dağıtan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da ateşlediği milli mücadelenin 101. yıl dönümü ile Kadir Gecesini bir arada yaşadıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde buruk karşıladıkları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olmasını dileyen Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizin de mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sevgili çocuklar, sizler mahsun olmayınız. Devletimiz, her zaman olduğundan çok daha güçlüdür ve sizlerin yanında olmaya devam edecektir. Her türlü ihtiyacınız durumunda SYDV birimi emrinizdedir. Bisikletlerinizi beraberinde dağıttığımız kasklarla kullanmanızı, sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafeye rivayet etmenizi önemle hatırlatmak istiyorum. Emin olun ki salgını atlattıktan sonra sokaklarda özgürce bisiklet kullanacağınız güzel günler yakındır. Allah'a emanet olun."

Bisiklet dağıtımında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Emniyet Amiri Tamer Esen, Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve SYDV Müdürü Mustafa Korkmaz hazır bulundu.

Kaynak: AA