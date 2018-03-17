Hiser Projesiyle 3.4 Milyon Dolarlık Kaynak İş Dünyasına Sunuluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hizmet sektörünün rekabetçiliğini geliştirecek yeni bir projeye daha imza attı. Turizm sektörüne yönelik hayata geçen HİSER projesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandı. Projeyle 3.4 milyon dolarlık kaynak, Bursa iş dünyasının istifadesine sunuluyor.

BTSO liderliğindeki HİSER projesinde 20'yi aşkın acente, otel ve restaurant gibi turistik işletmeler yer alıyor. Ürün ticaretini artırmaya yönelik olan Ur-Ge projeleri gibi HİSER projesi de 3 yıl sürecek. Ekonomi Bakanlığı'nın 3.4 milyon dolara kadar destek sunduğu proje çerçevesinde sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç analizi, danışmanlık, yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri gerçekleştirilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, hizmet sektörünün Türkiye ekonomisine en dinamik alanlarından birisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin turizm sektöründe 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolarlık ihracatı hedeflediğini belirten Burkay, Bursa'nın da sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle sektörün hedeflerine büyük katkı sağladığını vurguladı. BTSO olarak Bursa'daki turizm sektörüne dinamizm katmak için fuar programları ve çalıştaylar gerçekleştirdiklerini, otellere yönelik Bursa tanıtım stantları oluşturduklarını belirten Burkay, "Odamız bünyesinde kurduğumuz Turizm Sektör Konseyi ile sektörümüz birlikte hareket etme kültürü kazandı. Şimdiye kadar 80'den fazla ülkeden 15 bin 200 iş insanının Bursa'ya gelmesini sağlayan Ticari Safari Projemiz de kent turizminin iş hacmini artırdı" dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin talepleri doğrultusunda HİSER projesine start verdiklerini söyledi. hizmet sektöründe rekabetçiliğin gücünün arttırılması projesi ile hizmet sektöründeki turistik işletmeler arasında sinerjiyi güçlendirerek, iş hacmini artırmayı istediklerini kaydeden Burkay, şöyle devam etti:

"BTSO olarak sektörlerimizin rekabetçiliğini artırmaya yönelik birçok projeye imza attık. Hizmet sektörüne yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa'daki turizm hizmet sektöründe faaliyet gösteren acente, otel ve turizm tesisi işletmelerimiz, HİSER projesi çatısı altında rekabetçi kimliklerini daha da güçlendirecek. Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla 3 yıl boyunca devam edecek olan projemizin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA