Hırvatistan'da yarışacak milli badmintoncular belli oldu Ankara'da Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Ankara'da Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonada derece yapan sporcular Nisan ayında Hırvatistan'da gerçekleşecek olan Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek 610 sporcunun kıyasıya madalya mücadelesi verdiği şampiyonada derece alan sporcular şu şekilde:

Çift Bayanlar: 1- Yasemen Bektaş+Cansu Erçetin Erzincan Telekom Spor Kulübü2- Azime Serttaş+İrem Uysal Bursa-Artvin Kafkas Spor Kulübü Derneği3- Sudenaz Duyar+Zehra Güldal Ankara Ego Spor Kulübü3- Bahar Sabancı+Nisanur Tunçer İzmir Bergama Belediye Spor Kulübü/Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor KulübüÇift Erkekler: 1- Hasan Berkay Günbaz+Nurullah Saraç İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor/Ankara Ego Spor Kulübü2- Semih Baha Başakın+Sezgin Kelebek Erzincan Telekom Spor Kulübü./Erzincan Gençlik Spor Kulübü3- Taha Emirhan Budak+Abdulsamet Özdemir Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği3- Mete Kaan Uçan+Batuhan U?urlu Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor KulübüKarışık Çiftler: 1- Semih Baha Başakın+Yasemen Bektaş Erzincan Telekom Spor Kulübü.2- Yunus Emre Karakaş+Zeynep Akdeniz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor3- Hilmi Can Şimşek+Ceren Özdemir Çorum Belediyesi Sk3- Taha Emirhan Budak+Cansu Erçetin Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği/Erzincan Telekom Spor Kulübü.Tek Bayanlar: 1- Zeynep Akdeniz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor2- Azime Serttaş Bursa-Artvin Kafkas Spor Kulübü Derneği3- Aysegul Yemişen Eskişehir D.S.İ. Bentspor Kulübü Derneği3- Ceren Özdemir Çorum Belediyesi SkTek Erkekler: 1- Nurullah Saraç Ankara Ego Spor Kulübü2- Sezgin Kelebek Erzincan Gençlik Spor Kulübü3- Hasan Berkay Günbaz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor

3- Barış Özkan İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor

- Ankara

Kaynak: DHA