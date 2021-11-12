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Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti O anlar kameraya böyle yansıdı Malatya'da girdikleri bir işyerinde televizyon ve motosiklet çalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

MALATYA (İHA) - Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

O anlar kameraya böyle yansıdı

MALATYA - Malatya'da girdikleri bir işyerinde televizyon ve motosiklet çalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bir lokantaya giren 2 şüpheli işyerinden 1 adet televizyon, bir motosiklet ve dolapta bulunan yaklaşık 30 kilo eti çalarak olay yerinde ayrıldı. Hırsızların olay yerinde uzaklaşma anları saniye saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, rahatlıkları ise pes dedirtti.

Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 105 saatlik kamera görüntülerinin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim dildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Son Dakika Haberleri
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