Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor
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Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor

Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir seyircisiz yapılan at yarışlarına yeniden yarışseverlerin alınacağını duyurdu.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir seyircisiz yapılan at yarışlarına yeniden yarışseverlerin alınacağını duyurdu.

Hipodromlara 12 Mart 2020 tarihinden beri izleyici alınmadığı hatırlatılan açıklamada, "Değerli yarışseverlerimizi, İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan genelge ile ilan edilen Kademeli Normalleşme Sürecinin 3. Etabı kapsamında belirtilen önlemlerin alınması koşuluyla, hipodromlarımızda azami yüzde 50 kapasiteyle yeniden misafir edebileceğimizi duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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