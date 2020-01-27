Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu

27.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:28

Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.



Ülkenin güneyinde bulunan Kerala eyaletinde sokaklara dökülen milyonlarca kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı ve anayasaya aykırı olması gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle