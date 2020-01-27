Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu
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Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu

Hindistan’da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto etti

27.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:28
Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu

'da yaklaşık 7 milyon kişi Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.


Ülkenin güneyinde bulunan Kerala eyaletinde sokaklara dökülen milyonlarca kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı ve anayasaya aykırı olması gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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