Hindistan'da Tribün Çöktü: 5'i Ağır 17 Yaralı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde düzenlenen bir gösteride tribün çöktü. Olayda 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hindistan'ın Racastan eyaletinin Sri Ganganagar kentinde düzenlenen tarım fuarı kapsamında düzenlenen traktör gösterisinde tribün çöktü. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre olayda 5'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Öte yandan yerel basın kaynakları, hükümetin bilgisini yalanlayarak olayda en az 50 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan birçok kişinin de kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

(İHA)