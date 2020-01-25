Hindistan'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü
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Hindistan'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de üzerine kat çıkılan binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

25.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:58
Hindistan'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

YENİ 'ın başkenti 'de üzerine kat çıkılan binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

görevlisi Umesh Garg, olayın, Yeni Delhi'nin Bhajanpur bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Üzerine çıkılan katın inşası sırasında çöken binada 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Çökme sırasında binanın ilk katında öğrencilere özel ders verildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde 2013'te yasa dışı inşa edilen bir binanın çökmesi sonucu 72 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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