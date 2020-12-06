Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 16 yaralı
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Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 16 yaralı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 16 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir apartmanda meydana gelen tüp patlamasında 16 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir apartmanda meydana gelen tüp patlamasında 16 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir apartman dairesinde mutfak tüpü patladı. Yerel kaynaklar, patlamada 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine 2 itfaiye ekibi ve 2 su tankeri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Hükümet raporlarına göre, Mumbai'de 2008-2018 yılları arasında 49 bin 391 benzer olay yaşandı. Yaşanan olaylarda 609 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 milyon dolarlık hasar meydana geldi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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