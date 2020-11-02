Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

02.11.2020 08:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:26
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 5 günün ardından yeniden 100'ün altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 496 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 122 bin 607'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 45 bin 231 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 229 bin 313'e çıktı, 7 milyon 544 bin 798 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 21'i yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 3 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 57'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 21'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 24 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18'i yurt içi bağlantılı 97 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylelikle ülkede, son 5 gündür 100'ün üzerinde seyreden günlük vaka artışı bugün yeniden iki basamaklı sayılara inmiş oldu.

Toplam vaka sayısının 26 bin 732'ye çıktığı ülkede son 24 saatte 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 468'e çıktı.

Güney Kore'de virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 24 bin 395'e çıktı.

Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Kang Do-tae, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, günlük vaka artışının iki basamaklı sayıya düştüğünü ancak hafta sonu yapılan test sayısının genellikle az olduğunu göz önüne almak gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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