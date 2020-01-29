Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'ı 10 günden az bir sürede yerle bir edebiliriz
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Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'ı 10 günden az bir sürede yerle bir edebiliriz

Ordu mensuplarına seslenen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Pakistan'ı yerle bir etmek ordumuzun en fazla 7 ila 10 gününü alır" diye konuştu. Daha önce üç kez savaşan iki nükleer güç, geçtiğimiz yıl Keşmir'de yaşanan gerginlikte dördüncü savaşın eşiğinden dönmüştü.

29.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:17
Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'ı 10 günden az bir sürede yerle bir edebiliriz

Başbakanı , 'ı tehdit ederek, olası bir savaşta komşusunu "10 günden az bir sürede yerle bir edecek" güce sahip olduklarını söyledi.


Daha önce üç kez savaşan iki nükleer güç, geçtiğimiz yıl Keşmir'de yaşanan gerginlikte dördüncü savaşın eşiğinden dönmüştü. Salı günü ordu mensuplarına seslenen Başbakan Modi, "Pakistan üç savaşta kaybetti. Pakistan'ı yerle bir etmek ordumuzun en fazla 7 ila 10 gününü alır" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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