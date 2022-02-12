Hikmet Karaman: Zor bir maçtı, 1 puanla ayrılmak iyiydi

"Tam takım olamadık, kolay değil"

"Çık bu krizi fırsata çevir dedim Bilal'e"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hikmet Karaman son olarak oyun anlayışıyla ilgili olarak ise "Zaman zaman oyuncular yorulduğunda veya skoru tutma adına yapıyor zaman geçirmeyi. Antrenmanlardaki parolamız şu. Topu yaşat ve hayat ver. Topu futbolcu alıyor stop ediyor ve hız kesiliyor. Yandakine veriyor o da hızı kesiyor. Bütün hedeflerimden biri de topa hız kazandırarak, oyuncuların kafasında farkındalık oluşturarak bu oyun modelini yerleştirmek. Bu bir süreç. Bu sadece oyuna hız kazandırma değil. Kaliteli paslar, duran toplar, atılan taçlar. Duran topları iyi değerlendirmek gerekiyor. Korner, taç ve duran topların çok iyi değerlendirilmesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı.