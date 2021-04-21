Hikmet Karaman: "Skordan memnun değiliz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Denizlispor maçının ardından, "Skordan memnun değiliz. Kendi evimizde oynadığımız maçı 3 puanla kapatmak istiyorduk" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Denizlispor maçının ardından, "Skordan memnun değiliz. Kendi evimizde oynadığımız maçı 3 puanla kapatmak istiyorduk" dedi.

Süper Lig'in 36. haftasında Denizlispor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, "Maçın başında çok erken bir gol yedik. 1-0 ondan sonraki devam edecek oyun planlamamızı son derece bozdu. Aslında hiçbir şey yokmuş gibi devam etmemiz gerekirdi. Araya oyuncuların çok yerde yatması, zamanın geçmesi, maçın temposunun düşmesi, ikili mücadelelerde sertliğin yükselmesi, oyunun temposunu düşürdü. Buna rağmen ilk devreye 1-1 gittik. Güzel bir gol attık. İkinci yarının başında çok net bir pozisyonumuz var. Bu tür maçlarda kolektif oyun, boştaki adamı bulma, gol vuruşu yapma, konsantrasyon çok önemli. 1-1 devam ettiği süre içerisinde zorlanan taraf biz olduk. Daha sonra süreç uzadığında oyun kesiliyor, tempo düşüyor. Bir türlü kendi oyunumuzu oynayamadık. Şunu unutmamamız lazım puan puandır. Buradan 40 puan ile çıkmak istiyorduk. Hafta sonu final maçına geldik. Öyle maçlara geliyoruz ki burada rahatlayıp diğer maçlara stratejik çıkabilirdik. Ama bugüne kadar bizi taşıyan bir oyuncu grubumuz var. Onaları da göz önünde bulunduruyoruz. Hepimiz eleştirilerimizi net bir şekilde yapalım. Yaptıktan sonra da hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıp, oradan alacağımız iyi bir skor ile sonraki maçlara çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ KENDİSİNE İNANIYORUZ"

Embiya Ayyıldız'ın ilerleyen süreçte forma giymeye devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya Karaman, "O bölgede kaç tane değişiklik yapıyorum. Görüyorsunuz. Oralarda bir oyuncu bulup, gördünüz Şahverdi Çetin'in de şutu mükemmeldi. Kaleci o topu müthiş çıkardı. Benim diyen kaleci o topu çıkaramayabilirdi. Dolayısıyla hücum adamlarının hepsine ihtiyacımız var. Orkan'dan bile faydalanmayı düşünüyoruz her pozisyonda. Başka bir oyuncuyu forvet pozisyonuna getirebiliyoruz. İçeriden bir şeyler yapabiliyoruz. Olmayınca değişiklik yapıyoruz. Borven ve Badji'nin yokluğunda Embiya da bu süreçte daha çok çalışıp üzerine daha çok düşüp, bir gol atıp, süreyi fazla alırsa onu da yapacaktır. Biz kendisine inanıyoruz" diye konuştu.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim - Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı