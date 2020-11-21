Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

21.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:50
Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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