Hesabı fazla bulup barı böyle taradılar

Adana'da bir bara giden 6 kişi, gelen 900 lira hesabı fazla bulup 600 lira ödedikten sonra bir kişi iş yerine gelip kaleşnikof silahla ateş açtı

Polis olaya karıştığı ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına alırken zanlılardan 2'si tutuklandı



ADANA - Adana'da bir bara giden 6 kişi gelen 900 lira hesabı fazla bulup 600 lira ödedikten sonra bir kişi bara gelip kaleşnikof silahla ateş açtı. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 gün önce 6 arkadaş bir bara giderek eğlendi. Şahıslar gecenin ilerleyen saatlerinde hesabı isteyip bardan ayrılmak istedi. 6 kişi, gelen 900 liralık hesaba itiraz etti. Çalışanlarıyla tartışan şahıslar, hesabın 600 lirasını ödeyerek bardan ayrıldı.

Bir süre sonra ise tekrar gelen şahıslardan E.Ü, bara kaleşnikof tüfekle 6 el ateş etti. Barın önünde bulunan şahıslar kaçarken, şüpheli geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Seyhan ilçesindeki evlerine operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ü. ver M.A.E. tutuklanırken, A.B. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.