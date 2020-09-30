HES kodu nasıl alınır? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Toplu ulaşım, kamu kurumları ve konaklama tesislerine girişte getirilen HES kodu zorunluğu sonrası, kodun nasıl alınacağı merak konusu oldu. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. İşte detaylar.