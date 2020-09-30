HES kodu nasıl alınır? İşte merak edilen sorunun yanıtı
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HES kodu nasıl alınır? İşte merak edilen sorunun yanıtı

30.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:25

Toplu ulaşım, kamu kurumları ve konaklama tesislerine girişte getirilen HES kodu zorunluğu sonrası, kodun nasıl alınacağı merak konusu oldu. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. İşte detaylar.

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce şehirler arası yolculuk ve kamu kurumlarına giriş için getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirilmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge sonrası şehir içi toplu ulaşım ve konaklama tesislerine kabullere de HES kodu zorunluluğu getirildi.

SEYAHAT KARTLARI HES UYGULAMASI İLE ENTEGRE OLACAK

Şehir içi toplu ulaşımda kişisel seyahat kartları HES uygulaması ile entegre sağlanacak. Koronavirüs tanısı konulan kişilerin kartları askıya alınacak. Konaklama tesislerinde ise tanı konan kişiler izolasyon odalarına yerleştirilecek. Kurala uymayan işletmeler 10 gün süreyle kapatılacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

Alınan karar sonrası vatandaşlar "HES kodu nasıl alınır?" sorusunun cevabını araştırır oldu.HES kodu almanın öne çıkan üç farklı yöntemi bulunuyor.

  • HES uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilir. "HES kodu oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
  • HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
  • HES Kodu, e-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.
HES kodu nasıl alınır? İşte merak edilen sorunun yanıtı
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