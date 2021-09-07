Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu. Son dönemde paylaşımları olay olan yıldız voleybolcu için arkadaşları veda partisi düzenledi. Ebrar partinin renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası'na harika performansıyla damga vurmuştu. Kariyerine yurtdışında devam etme kararı alan yıldız voleybolcu, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'ya imza attı.
VEDA PARTİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Ebrar için yakın arkadaşları tarafından düzenlenen veda partisi ise sosyal medyaya damga vurdu. Yıldız voleybolcu, partinin renkli anlarından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşırken takipçilerinden binlerce etkileşim aldı.