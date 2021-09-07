Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu. Son dönemde paylaşımları olay olan yıldız voleybolcu için arkadaşları veda partisi düzenledi. Ebrar partinin renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.