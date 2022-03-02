Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var! Ukrayna, savaşına Türkiye'yi de mi çekmek istiyor?
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Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Savunma Bakanlığı, sık sık Bayraktar SİHA'ların Rus hava savunma sistemini vurduğu görüntüleri yayınlıyor. Bugün de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar SİHA aldıklarını açıkladı. Servis edilen her paylaşım ve haberde "Türk" ve "Bayraktar" ifadelerinin geçmesi akıllara "Ukrayna, Rusya ile savaşına Türkiye'yi de mi dahil etmek istiyor?" sorusunu getirdi.
Rus işgali ile başlayan Rusya- Ukrayna savaşında bir hafta geride kaldı. Ukrayna'nın dört bir yanında başlayan saldırılar, tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusların, Ukrayna ordusu ve halkının direnişi karşısında tahmin ettikleri gibi hızlı bir ilerlemeye sağlayamadığı görülüyor.
Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı direnişinde ise Türkiye'den satın aldıkları SİHA'lar önemli bir rol oynuyor. Sık sık basında SİHA'ların başarısına atıfta bulunulurken, bugün de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar SİHA aldıklarını açıkladı.
Reznikov, Facebook hesabından bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Bayraktarlar Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti" dedi. Reznikov, yaptığı açıklamada Kiev'in kısa süre içinde daha fazla Stinger ve Javelin füzeleri alacağını da ekledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı da sosyal medyada Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri sık sık yayınlıyor.
Yayınlanan videolarda mesaj olarak "Türk SİHA'ları" vurgusu yapılması dikkat çekti. Öyle ki, SİHA'larla yapıldığı öne sürülen saldırılarla ilgili Ukrayna Büyükelçiliği 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından şehit edilen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" şeklinde paylaşım yapıldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırıldı.
Servis edilen her paylaşım ve haberde "Türk" ve "Bayraktar" ifadelerinin geçmesi; akıllara "Ukrayna, Rusya ile savaşına Türkiye'yi de mi dahil etmek istiyor?" sorusunu getirdi.