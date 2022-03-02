Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var! Ukrayna, savaşına Türkiye'yi de mi çekmek istiyor?

Rus işgali ile başlayan Rusya- Ukrayna savaşında bir hafta geride kaldı. Ukrayna'nın dört bir yanında başlayan saldırılar, tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusların, Ukrayna ordusu ve halkının direnişi karşısında tahmin ettikleri gibi hızlı bir ilerlemeye sağlayamadığı görülüyor.

YENİ BİR PARTİ SİHA SİPARİŞİ DAHA VERDİLER

Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı direnişinde ise Türkiye'den satın aldıkları SİHA'lar önemli bir rol oynuyor. Sık sık basında SİHA'ların başarısına atıfta bulunulurken, bugün de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar SİHA aldıklarını açıkladı.

"SİHA'LAR SAVAŞ POZİSYONLARINA GEÇTİ BİLE"

Reznikov, Facebook hesabından bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Bayraktarlar Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti" dedi. Reznikov, yaptığı açıklamada Kiev'in kısa süre içinde daha fazla Stinger ve Javelin füzeleri alacağını da ekledi.

SIK SIK GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLIYORLAR

Ukrayna Savunma Bakanlığı da sosyal medyada Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri sık sık yayınlıyor.

"İDLİB'İN İNTİKAMI" PAYLAŞIMINI KISA SÜREDE KALDIRDILAR

Yayınlanan videolarda mesaj olarak "Türk SİHA'ları" vurgusu yapılması dikkat çekti. Öyle ki, SİHA'larla yapıldığı öne sürülen saldırılarla ilgili Ukrayna Büyükelçiliği 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından şehit edilen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" şeklinde paylaşım yapıldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırıldı.

TÜRKİYE'Yİ DE Mİ SAVAŞA DAHİL ETMEK İSTİYORLAR?

Servis edilen her paylaşım ve haberde "Türk" ve "Bayraktar" ifadelerinin geçmesi; akıllara "Ukrayna, Rusya ile savaşına Türkiye'yi de mi dahil etmek istiyor?" sorusunu getirdi.