Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbolda Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan 24 takım tur atladı.



Kadınlar ve erkeklerde altışar grupta toplam 45 takımın mücadele ettiği 1. turda son maçların ardından, kadınlarda Mudanya Belediyespor, Aksaray Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Belediyespor, Kastamonu Artsam Spor, Bandırmaspor, Eskişehir Şehir Koleji, Üsküdar Belediyespor, Samsun Gençlikspor, Muratpaşa Belediyespor ve Polatlı Belediyespor, erkeklerde ise Selka Eskişehir Hentbol, MYK Hentbol, Antalyaspor, Batman Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Karşıyaka Belediyespor, Maliye Piyango, Adıyaman Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Merzifon Belediyespor, Aziziye Belediyesi Termalspor ve Serik Belediyespor, 2. tura yükseldi.



1. tur son gün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Erkekler



A Grubu:



MYK Hentbol-Selka Eskişehir Hentbol: 22-27



B Grubu:



Antalyaspor-Selçuklu Belediyespor: 35-25



Gümüşhane Belediyespor-Batman Belediyespor: 23-24



C Grubu:



Karşıyaka Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 35-29



D Grubu:



Maliye Piyango-Adıyaman Belediyespor: 28-23



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi: 32-33



E Grubu:



Köyceğiz Belediyespor-Merzifon Belediyespor: 28-31



F Grubu:



Ankara Hentbol İhtisas-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-37



Kadınlar



A Grubu:



Aksaray Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 25-31



Sivas Belediyespor-Çankaya Eğitim Gençlik Spor: 36-33



B Grubu:



Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor-Pazarspor: 35-25



C Grubu:



Osmangazi Belediyespor-Kastamonu Artsam Spor: 31-25



1453 Üsküdar Spor-Yalıkavak Belediyespor: 19-44



D Grubu:



Bandırmaspor-Kastamonu Gençlik: 28-22



E Grubu:



Üsküdar Belediyespor-Samsun Gençlik Spor: 30-23



Elazığ SYSK-Bursagücü Gençlik Spor: 21-33



F Grubu:



Kemalpaşa Ata Gençlik-Muratpaşa Belediyespor: 21-38