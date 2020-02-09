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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

09.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:14
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-30

Yalıkavak-Mardin Büyükşehir Başak: 29-24

Erkekler Süper Ligi

Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 23-22

Kaynak: AA
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