Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
09.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:14
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 13. hafta maçlarına devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-30
Yalıkavak-Mardin Büyükşehir Başak: 29-24
Erkekler Süper Ligi
Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 23-22
Kaynak: AA
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