Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Üsküdar Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 25-24 yendi.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Üsküdar Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 25-24 yendi.
Çamlıca Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Konyaaltı Belediyespor'un 15-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı oyuna ağırlığı koyan Üsküdar Belediyespor, maçı 25-24 kazandı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri