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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Üsküdar Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 25-24 yendi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Üsküdar Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 25-24 yendi.

Çamlıca Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Konyaaltı Belediyespor'un 15-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı oyuna ağırlığı koyan Üsküdar Belediyespor, maçı 25-24 kazandı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Konyaaltı, Çamlıca, Üsküdar, Hentbol, Spor, Haber

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