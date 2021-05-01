HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Tuz ailesine ait tek katlı ev çıkan yangında kül oldu.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Tuz ailesine ait tek katlı ev çıkan yangında kül oldu.

Saat 04.00 sıralarında, Hendek ilçesi Aksu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Tuz'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile dışı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Aksu Mahallesi'nde bulunan emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracı ile yaptı. İlk müdahale sonucunda yangının evin yan tarafında bulunan ahır ve samanlığa sıçraması önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangında ev küle dönerken, soruşturma başlatıldı.

HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ
HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ
HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ
HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:09:47. #1.14#

title