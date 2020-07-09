Hem hırsızlık yaptı, hem de selam verdi
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Hem hırsızlık yaptı, hem de selam verdi

Güngören'de ticari taksici sürücüsünün kahvaltı yaptığı anı fırsat bilen hırsız, önce camı açık olan aracın içinden telefonu çaldı.

Hem hırsızlık yaptı, hem de selam verdi
09.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:32

Güngören'de ticari taksici sürücüsünün kahvaltı yaptığı anı fırsat bilen hırsız, önce camı açık olan aracın içinden telefonu çaldı. Hırsız daha sonra dikkat çekmemek için sürücüye selam verip kayıplara karıştı. Pişkin hırsızın telefonu çaldığı ve selam verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelen bir şoför aracının yanında arkası dönük bir şekilde yemek yediği sırada, aracına bir kişi yanaştı. Önce çevreyi kolaçan eden hırsız, ardından taksinin içine uzanarak cep telefonunu çaldı. O sırada yemek yiyen kişinin yanından geçerek, "Afiyet olsun hayırlı işler" diyerek selam verip uzaklaştı. Bu kadarına da pes dedirten olayda taksiciler şahsın yakalanmasını istiyor.

"Selam verip uzayıp gidiyor"

Ticari taksi sahiplerinden Harun Canbay o anları anlatarak, "Burada üç arabamız sıra halinde, bir arkadaşımız dinlenirken arkası dönük kahvaltı yaparken adamın biri geliyor. Önce sağı solu kolaçan ediyor sonra arabanın içinden telefonu sessizce alıyor. Geçerken yemek yiyen arkadaşımıza 'Afiyet olsun hayırlı işler' diye selam verip uzayıp gidiyor. Böyle bir komedi geçti başımızdan" dedi.

O anlar güvelik kamarasına yansıdı

Rahat tavırlarıyla hırsızlık yapan kişinin o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin arabanın içinde uzandığı ve bir şey alarak yemek yiyen kişinin yanından geçtiği ve selam verdiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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