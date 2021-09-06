Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin 1 haftalık çalışmalarını anlattı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 6 Eylül 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Geçtiğimiz hafta Keşan'ı geliştirmek için çok çalışmaya devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Geçen hafta; son bir yılda emekli olan Keşanlıları 3 gece 4 gün tatil armağan etmekten, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze 3 hibe araç sunmaktan, Trakya'nın en iyi toplu iş sözleşmesini imzalamaktan gurur duyuyoruz. İstanbul'un Üsküdar ve Tuzla belediyeleriyle iş birliğine girişmekten, Trakya Üniversitemiz ile iş birliği protokolü imzalamaktan mutluyuz. 'Bayraklar Bizden, Zafer Coşkusu Sizden' diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hem merkez hem mücavir alanlarımızda, kortejle, bandoyla, ikramla, hediyelerle unutulmaz bir zafer programına imza atmaktan onur duyuyoruz. İspat Cami Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlıyor, semt sahamızı bitirmek üzere olduğumuz İzzetiye'yi yol ve kaldırımlarla güzelleştiriyoruz. Geçen hafta; Hanımar Pazarımızla Yayla Sahili'nde, TEKKOOP üyelerimizle Havsa Festivalindeydik. Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantımızda Keşan için kararlar alıp, oyun grubu alım ihalemizi canlı yayında yaptık. Kan Bağış kampanyasıyla sağlık için çalışırken, Erikli pazaryerimizde çıkan yangında vatandaşımızın yanında olduk. Çevre hassasiyetimizin gereği olarak; Çevre Teknolojileri Sıfır Atık Fuarı'na, çöpümüz için GÜNEKAB Meclis toplantısına katıldık. Geçen hafta da nikahlardan cenazelere vatandaşımızla olduk. Esnaflarımızı, sporcularımızı yine yalnız bırakmadık. Yeni doğan bebeklerimize, okula başlayan yavrularımıza armağanlar sunduk. Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımızı, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Keşan İlçe Emniyet Müdürümüzü, UNİ Haber Ajansı temsilcilerini ağırlayarak Keşan için kafa yorduk. Daha güzel, daha modern bir Keşan için çalışmaya devam edeceğiz. Trakya'nın parlayan yıldızı Keşan, örnek belediyecilik çalışmalarıyla hemşerilerine hizmet etmekten mutluluk duyar." dedi.

Kaynak: Bültenler