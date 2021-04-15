Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
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Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi

Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL - Haberler | Güncel
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi

SAMSUN'da savunma sanayisine destek için yerli ve milli sermayeyle uçaksavar üretildi.

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SAMSUN'da savunma sanayisine destek için yerli ve milli sermayeyle uçaksavar üretildi. Testleri başarıyla geçen uçaksavar, zırhlı araçların yanı sıra helikopterler ve uçaklara da entegre edilebilecek.

Yüzde 100 yerli ve milli sermayeyle üretim yapan Samsun Yurt Savunma, Organize Sanayi Bölgesi'nde 750 kişinin çalıştığı 3 tesiste, silah üretimi yapılıyor. 'Canik' markasıyla yılda 400 bin hafif silah üreterek dünyaya satan Samsun Yurt Savunma, şimdi de makineli tüfek üretmeye başlandı. Üretilen 12.7 milimetrelik uçaksavar, testleri geçti. Zırhlı araçlara, helikopterlere, uçaklara entegre edilebilen uçaksavar dünya pazarına da girecek. 

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, üretilen ağır silahın muadillerine göre çok daha güçlü ve sağlam olduğunu belirtti. Bu zamana kadar hep hafif silah alanında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Aral, "Türkiye'nin ihtiyacı olan makineli tüfeklere, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu silah sistemlerine yöneldik. Aslında ilk kurulduğumuz günden beri hedeflerimizin arasındaydı. 12.7 milimetrelik makineli tüfeği, Türkiye uzun yıllar dışarıdan tedarik ediyordu. Bu silahlarla ilgili zaman zaman bazı memnuniyetsizlikler de oluyordu. Biz hem bu ürünün yerli olması hem de muadillerinden daha iyi performans göstermesi için önemli bir görev üstlendik. 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'yla bir kontrat imzaladık. Devletimizden herhangi bir kaynak almadık. Türkiye'den hariç 1300'e yakın yurt dışından da sipariş aldık. Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ülkelerin de ihtiyacını karşılayacağız. Silahın kalibresinden dolayı yani 12.7 milimetre mühimmat atabildiği için çok güçlü bir silahtır. Bu silah; hem piyade tarafından kullanılabilirken hem de kara, hava ve deniz araçlarına da entegre edilebiliyor. 12.7 milimetre silah sistemini zırhlı araçlara, helikopterlere, uçaklara entegre edeceğiz. Bizim halihazırdaki müşterilerimiz, bu silahın da müşterileridir. O yüzden bizim amacımız, bu silahın satışını gerçekleştirerek dost ülkelerin de kolluk kuvvetlerine, askerlerine, polis teşkilatlarına bu ürünü sunacağız" diye onuştu.'1 DAKİKADA 1 TABANCA ÜRETİYORUZ'Yılda 400 bin adet tabanca ürettiklerini belirten Aral, "Her 1 dakikada 1 tabanca üretiyoruz. Dünyadaki en büyük 7'nci kapasitedir. Türkiye'nin ihracatını da tek başına yüzde 75-80'ini gerçekleştiriyoruz. Makineli tüfekte de artış olacaktır. Yıllık bin 500 adet üretimle başlayıp, ikinci yıl hemen 2 bin 500'e ulaşmış olacağız. Daha sonra da taleplere göre de bunu 4 binlere çıkaracağız. İhracatta ise sivil pazarlar ve kolluk kuvvetleri pazarları vardır. Siville bakınca dünyanın en büyük pazarı ABD'nindir, onlar bizden tabanca alımı gerçekleştiriyor. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Amerika, Guatemala, El Salvador, Panama, Polonya polis teşkilatı, Ukrayna sınır güvenliği, Kamerun ordusu, Tayland, Endonezya, Bangladeş, Filipinler gibi ülkelerde ürettiğimiz silahlar kullanılıyor. 4 kıtada şu an aktif olarak silahlarımız kullanılıyor" diye konuştu.'PAZARI CİDDİ ŞEKİLDE ZORLAYACAK'

Silah tasarımları konusunda iddialı olduklarını ve yeni projelerin olduğunu ifade eden Aral, "2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında tasarım ödülleri aldık. Bu sene de çok büyük sürprizlerimiz var. Biz her zaman müşterilerimizin sesini dinliyoruz. Pazarı, ihtiyaçları ve değişkenlikleri çok iyi takip ediyoruz, bundan dolayı ürünlerimiz sürekli güncelleniyor. Bu sene çok ciddi ürün sunumumuz olacak, ürün ailesine çok daha küçük silahlar da eklenecek. Ayrıca Türkiye savunma sanayisine, 12.7 milimetre milli uçaksavarla bu sene katkıda bulanacağız. Uzun yıllar arzu ettiğimiz bir projeydi. Bu proje sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamayacak. Hem Türkiye'ye savunma anlamında ciddi bir katma değer sağlayacak hem de ülkemize önemli ihracat kanaları açacak" dedi. 


- Samsun
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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