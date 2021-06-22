Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezon Türkiye 2. Ligi'nin kapısından dönen 3. lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü daha önce prensip anlaşmasına vardığı başarılı teknik adam Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye 2. Ligi'nin kapısından dönen 3. lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü daha önce prensip anlaşmasına vardığı başarılı teknik adam Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Başkan Celil Hekimoğlu, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan ve Sportif Direktör Yakup Ateş'in katılımı ile yapılan imza töreninde Güneş, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Başkan Celil Hekimoğlu, yeni sezon öncesi yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek, "Artık önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trabzonspor eski efsane futbolcusu ve başarılı teknik direktör Trabzonlu Bahaddin hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah yeni sezonda takımımızla birlikte güzel başarılara imza atacaktır" dedi.

Teknik Direktör Bahaddin Güneş de, kendi memleketinin takımını çalıştıracağı için mutlu olduğunu ifade ederek "Öncelikle beni bu göreve layık gören başta Başkanımız Celil Hekimoğlu olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı olması için yeni sezonda elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Yeni sezonda hedefe oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bahaddin Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak Serdar Eş, kaleci antrenör olarak Kenan Sivrikaya ve performans antrenörü olarak da Erdi Aslan görev yapacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Muharrem İnce Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sinan Çetin Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:51:41. #1.14#

title