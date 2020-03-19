HDP'li Paylan: "Bütün bütçe kaynakları sağlık için seferber edilmeli"
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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Politika

HDP'li Paylan: "Bütün bütçe kaynakları sağlık için seferber edilmeli"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe kaynaklarının, sağlık için seferber edilmesi, yoğun bakım ünitelerinin hazır hale getirilmesi ve özel hastanelerin kamu denetimine alınması gerektiğini belirtti.

19.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:18
HDP'li Paylan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe kaynaklarının, sağlık için seferber edilmesi, yoğun bakım ünitelerinin hazır hale getirilmesi ve özel hastanelerin kamu denetimine alınması gerektiğini belirtti.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün (Kovid-19) salgın haline geldiğini, vatandaşların aile, iş ve AŞ konusunda kaygı içinde olduğunu söyledi.

Bu kaygılarla ilgili günlerdir çağrı yaptıklarını ifade eden Paylan, ancak ne Meclis'te ne de başka yerlerde sivil toplum kuruluşları ya da sendikalarla istişare yapılmadığını savundu. Paylan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise patronlarla toplantı gerçekleştirildiğini, buradan sadece patronların "keyfini arttıracak" önlemlerin çıktığını iddia etti.

Paylan, bu toplantının toplumun kaygılarını gidermediğini öne sürerek, yaklaşık 15 milyar dolara karşılık gelen, 100 milyar liralık bir paket açıklandığını belirtti. ABD'nin 1,5 trilyon dolar, Türkiye ile aynı nüfusa sahip Almanya'nın 600 milyar avro, İspanya ve Fransa'nın 200-300 milyar avro doğrudan destek açıkladığını ifade eden Paylan, Türkiye'nin kasasının boş olduğunu, işçiye, emekçiye destek çıkmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "el yıkayın, dua edin, elinize kolonya dökün" demekten başka bir şey söylemediğini ileri süren Paylan, vatandaşın, sağlık konusunda gerekli önlemin alınıp alınmadığını duymak istediğini söyledi.

Paylan, vaka sayısının yüzlerle değil, binlerle ifade edilebileceğini iddia ederek, virüsü tespit edebilecek yeterli test kitinin de bulunmadığını savundu.

"Bütün bütçe kaynakları sağlık için seferber edilmeli. Yoğun bakım üniteleri hazır hale getirilmeli" diyen Paylan, özel hastanelerin de kamunun denetimine alınması gerektiğini kaydetti.

Paylan, doğal gaz, elektrik, su ve internet tahsilatlarının durdurulmasını, gıda ve temizlik malzemelerinden alınan ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istedi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacakları gıda, sağlık, temizlik, enerji ve iletişim sektörleri dışında bütün üretim yerleri ile perakendecilerin kapatılması gerektiğini ifade eden Paylan, kapatılacak yerlerdeki işçilerin, ücretli izne çıkarılmasını önerdi. Paylan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun da bunun için devreye sokulması gerektiğini belirtti.

Paylan, işçi çıkartmamaları şartıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere, esnafa sıfır faizli kredi verilmesi, bunda sektör ayrımı yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Manşet

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