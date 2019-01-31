HDP'den 'ittifak' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "(HDP'nin bazı şehirlerde belediye başkan adayı göstermemesi) Sanki biz herhangi bir partiyle pazarlık yapıp buna bağlı olarak aday çıkarmayacağız gibi algı yaratılmaya çalışılıyor.

HDP'den 'ittifak' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "(HDP'nin bazı şehirlerde belediye başkan adayı göstermemesi) Sanki biz herhangi bir partiyle pazarlık yapıp buna bağlı olarak aday çıkarmayacağız gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir pazarlık meselemiz yok, yapmadık, yapmayacağız da." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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