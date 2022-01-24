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HD Elazığ Karakoçan, İzmir'den dönemiyor

HD Elazığ Karakoçan, İzmir'den dönemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kızılcabölükspor maçı için Denizli'ye giden ve pazar günü Elazığ'a dönmeyi planlayan HD Elazığ Karakoçan FK kafilesi olumsuz hava koşulları nedeniyle bir türlü Elazığ'a dönemiyor.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Kızılcabölükspor maçı için Denizli'ye giden ve pazar günü Elazığ'a dönmeyi planlayan HD Elazığ Karakoçan FK kafilesi olumsuz hava koşulları nedeniyle bir türlü Elazığ'a dönemiyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, iki gündür İzmir'den Elazığ'a dönemiyor. Pazar günü 21. hafta maçında deplasmanda Denizli ekibi Kızılcabölükspor'la karşılaşan mavi-beyazlılar, Elazığ'a dönmek için gittiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iki gündür olumlu cevap alamıyor. Pazartesi günü konakladığı otelden bir kez daha havalimanına geçen kafile, olumsuz hava şartlarından dolayı yeniden uçuşun iptal olduğu haberini aldı. Uzun bekleyiş sonrası konakladığı otele geri dönmek zorunda kalan HD Elazığ Karakoçan FK kafilesi, hava yolu firmasının uçuş hakkında karar vermesini bekliyor. - ELAZIĞ

HD Elazığ Karakoçan, İzmir'den dönemiyor

HD Elazığ Karakoçan, İzmir'den dönemiyor

HD Elazığ Karakoçan, İzmir'den dönemiyor

HD Elazığ Karakoçan, İzmir'den dönemiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kızılcabölükspor, Karakoçan, Denizli, Elazığ, Spor, Haber

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