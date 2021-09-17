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HD Elazığ Karakoçan FK, 18 futbolcuyla Antalya'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
HD Elazığ Karakoçan FK, 18 futbolcuyla Antalya'da

TFF 3. Lig 2. Grup'un 3. haftasında BÜ Alanya Kestelspor'la deplasmanda karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya'ya 18 futbolcuyla gitti.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 3. haftasında BÜ Alanya Kestelspor'la deplasmanda karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya'ya 18 futbolcuyla gitti.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, 3. hafta maçında deplasmanda BÜ Alanya Kestelspor'la karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarının Elazığ etabını tamamladıktan sonra sabah 06.00 uçağı ile Antalya'ya giden teknik heyet ve futbolcular konakladıkları otele yerleşti. Sakat futbolcunun bulunmadığı mavi-beyazlı ekipte teknik sorumlu Ender Çınar'ın takdiriyle kadroya 18 futbolcu dahil edildi. Elazığ Karakoçan FK'nın Alanya Kestelspor maçı kafilesinde, Eren Yılmaz, Ali Karataş, Kaan Güdü, Alperen Utku Eskiçırak, Hüseyin Fıstıkcı, Ömer Buğdaycı, Fatih Kızılay, Ahmet Can Arık, İlhan Aslanoğlu, Furkan Yiğit, Oğuzhan Kandemir, Eren Çinkılınç, Cuma Ali Üzüm, Ömer Faruk Aydemir, Ramazan Erarslan, Ekrem Sütçü, Şeyhmus Abdulkadir Aksu ve Fatih Kıran yer alıyor. Müsabakanın son çalışmasını cumartesi günü Alanya'da gerçekleştirecek olan HD Elazığ Karakoçan FK, pazar günü saat 15.30'da oynanacak olan maçın ardından yine havayoluyla Elazığ'a dönecek.

Alanya Milli Egemenlik Stadında oynanacak olan maçta Muğla bölgesinden C klasman hakemi Tayfun Sarı görev yapacak.

Bu maç öncesi Elazığ ekibi 2 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 puanla grubunda 4. sırada bulunuyor. - ELAZIĞ

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