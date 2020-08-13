Haziran ayı dış ticaret endeksi açıklandı
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Haziran ayı dış ticaret endeksi açıklandı

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

Haziran ayı dış ticaret endeksi açıklandı
13.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:20

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Haziran dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 42,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 3,1 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18,5 ARTTI

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 32,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,9 artarken, yakıtlarda yüzde 35,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 23,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9,0 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 37,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 11,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 22,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,0 artarken, yakıtlarda yüzde 15,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 6,6 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Mayıs ayında 123,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 18,8 artarak, 2020 Haziran ayında 147,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Haziran ayında 143,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,7 artarak, 2020 Haziran ayında 144,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Mayıs ayında 113,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,6 artarak, 2020 Haziran ayında 121,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Haziran ayında 115,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak, 2020 Haziran ayında 122,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI HAZİRAN AYINDA 109,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Haziran ayında 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7 puan artarak, 2020 yılı Haziran ayında 109,9 oldu.

Dış ticaret haddi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puan artarak 110,8 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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