DışYönder Başkanı: Türkiye'de finansmana erişimde zorlanan firmalar için yurt dışında cazip fırsatlar var

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar, Türkiye'de uygun koşullarda finansmana erişimde zorlanan firmalar için yurt dışında cazip fırsatların olduğunu bildirdi.

Çınar yaptığı yazılı açıklamada, yüksek maliyet nedeniyle ya da teminat bulmakta zorlandığı için finansmana ulaşamayan firmalara yurt dışı kaynakları önerdi.

Türkiye'de borçlanmanın en pahalı olduğu dönemlerden birinin yaşadığını belirten Çınar, "Sermaye ihtiyacı olan pek çok firma teminat bulmakta sıkıntı yaşıyor. Teminat bulunabilse bile faiz oranları çok yüksek olduğu için işletmeler krediye erişimde zorlanıyor. Oysa yurt dışında ucuz, üstelik teminat şartı aranmayan, hatta ihracatçılarımız için kendi satışlarını finanse etmek anlamına gelen factoring gibi bir fırsat var." ifadelerini kullandı.

Çınar, Türkiye'deki işletmelerin özellikle Avrupa'dan gerçekleştirdikleri ham madde ve yatırım malzemeleri ithalatlarında, başta İngiltere'nin Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) olmak üzere, Almanya, İsviçre, İtalya veya Güney Kore merkezli finansman kredilerine ulaşmalarının zor olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik bu kredilerdeki faiz oranları, Türkiye'deki bankalar ile kıyaslandığında tek haneli ve tüm kredilerden daha cazip. Ülkemizden bir firma, herhangi bir satıcıdan doğrudan ithalat yapması durumunda işlemin finansmanı için ilgili ülkenin nihai kredi limitini tahsis edecek finans kurumu aracılığıyla krediye erişebilir. Yalnızca UKEF değil, Hermes, Serv, Sace gibi kuruluşlar da yine önemli finansman fırsatları sunuyor. Üstelik bu kuruluşlar herhangi bir teminat talep etmeden uzun vadeli ve ucuz kredi sağlayabiliyorlar. İhracatçılarımız da aynı kanallar vasıtasıyla uluslararası factoringlerden yararlanarak kendi alacakları üzerinden finansman sağlayabilir ve riski de sıfıra indirebilirler. Maliyetleri ülkemizdeki döviz kredilerinin bir hayli altında olan bu finansman modelini ihracatçılarımız fırsata dönüştürebilirler."

Hakan Çınar, Türkiye'de özellikle yeşil dönüşüm için yatırım yapmayı planlayan işletmeler için de yurt dışındaki finansman olanaklarının büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.